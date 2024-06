En direct

19:09 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Carros ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche avait atteint 3,7% à Carros, contre 14,29% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Carros, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,8% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Carros ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour cette élection du Parlement européen 2024. À Carros, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,07% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,91% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Carros. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 29,92% au premier tour et surtout 57,76% au second, le propulsant au sommet à l'échelon municipal sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,91% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,65% et Emmanuel Macron troisième avec 18,57%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,07%, devant Emmanuel Macron à 41,93%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Carros, avec 37,07%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 14,29% et Yannick Jadot à 11,55%.

11:45 - Carros : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale européenne, Carros se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 277 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 475 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,63 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Carros accueille une communauté diversifiée, avec ses 961 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,28%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2319,77 € par mois. À Carros, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Carros ? Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014. L'observation des élections antérieures est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 4 351 inscrits sur les listes électorales à Carros, 51,56% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 39,57% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Carros : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Carros, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 43,72% au premier tour. Au second tour, 41,54% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 9 134 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,05% étaient allées voter, contre une participation de 76,04% au deuxième tour, soit 6 952 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.