19:15 - À Gattières, que vont trancher les supporters de la Nupes ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,95% des voix dans la localité. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 2,77% à Gattières, contre 19,8% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Gattières ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gattières semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville.

15:02 - Situation favorable au RN à Gattières ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Gattières. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 28,40% au 1er tour avant un formidable 54,11% au deuxième (Gattières n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,94% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,53%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,83%, devant Emmanuel Macron à 42,17%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Gattières Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Gattières, avec 33,09%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 19,8% et Yannick Jadot à 13,1%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Gattières Au cœur de la campagne électorale européenne, Gattières se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 4 287 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 446 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 270 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (82,37 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 180 résidents étrangers, soit 4,26% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 36 552 €/an, la commune désire plus de prospérité. En résumé, à Gattières, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Gattières ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, sur les 1 666 personnes en âge de voter à Gattières, 48,08% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 52,61% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Gattières pour les européennes La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Gattières. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des Français est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Gattières (06510). A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 332 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,04% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,77% au premier tour et seulement 56,18% au second tour.