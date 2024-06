En direct

19:09 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Castelginest ? L'autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Castelginest, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,97% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 8,25% à Castelginest, contre 22,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Le Rassemblement national à Castelginest, un favori aux européennes ? Si dans l'Hexagone, les sondeurs prévoient une évolution du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Castelginest ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,7% contre 26,02% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,86% contre 57,14%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,13% au premier tour, contre 29,97% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de voix, avec 51,66% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Castelginest, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Castelginest, à 22,81%, soit 890 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 22,17% et Yannick Jadot à 14,23%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Castelginest A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Castelginest émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 10 876 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 677 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (86,63 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 449 résidents étrangers, représentant 4,16% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,73%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 879 € par an. Pour résumer, Castelginest incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Castelginest, quelle participation aux élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 57,28% des votants de Castelginest (Haute-Garonne), à comparer avec une participation de 49,62% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Castelginest pour les élections européennes L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Castelginest. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 539 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 22,58% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,69% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,92% au premier tour. Au second tour, 49,29% des électeurs ne se sont pas déplacés. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont susceptibles de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Castelginest.