19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti du vote Nupes à Saint-Alban ? Une autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Alban, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,14% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 7,98% à Saint-Alban, contre 18,07% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry (7,4% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (12,38% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,13% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Saint-Alban ? À Saint-Alban, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,66% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 25,84% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Alban Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste du pays à Saint-Alban au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 25,84% des suffrages au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,61% contre 53,39%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 26,12% des voix sur place, contre 27,14% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,24%).

12:45 - 29,66% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Alban Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. 29,66% des votes étaient tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,07% et Yannick Jadot à 12,38%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec pas moins de 673 électeurs de Saint-Alban.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Alban : ce qu'il faut retenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Saint-Alban regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 454 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 645 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 893 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,76 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 300 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 898 euros/an, la commune défend une économie stable malgré les défis. À Saint-Alban, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Alban ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins européens ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, 51,25% des personnes en âge de voter à Saint-Alban avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 42,62% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Alban pour les européennes L'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Saint-Alban. La perte de pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Alban . Pour le premier tour de la présidentielle, 22,16% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 24,86% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,21% au premier tour. Au deuxième tour, 56,09% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.