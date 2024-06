Résultat des européennes à Fonbeauzard : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques de Fonbeauzard révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Fonbeauzard, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 2239 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,69%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,97%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 104 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,34%) et le nombre de résidences HLM (7,18% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Fonbeauzard mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,58% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.