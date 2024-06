Résultat des européennes à Cauffry : l'élection 2024 en direct

11:45 - Cauffry : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La démographie et le contexte socio-économique de Cauffry contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,8% et une densité de population de 525 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 606 euros par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 859 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) et le nombre de résidences HLM (1,32% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Cauffry mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,28% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.