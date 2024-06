En direct

19:13 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Caumont-sur-Durance ? La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,11% des suffrages dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,41% pour Yannick Jadot, 1,57% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 3,75% à Caumont-sur-Durance, contre 19,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le RN favori à Caumont-sur-Durance pour les européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces élections des députés européens, à l'échelle locale. Enseignement clé pour ce dimanche : Caumont-sur-Durance fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,58% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,41% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Situation favorable au RN à Caumont-sur-Durance ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Caumont-sur-Durance. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 32,64% au 1er round avant un formidable 57,59% au deuxième, le portant tout en haut à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même réalisé un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 32,41% au 1er tour et 56,11% au second dans la ville.

12:45 - À Caumont-sur-Durance, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 35,58% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,81% et Yannick Jadot à 11,92%. Le mouvement eurosceptique avait rassemblé ainsi 749 électeurs de Caumont-sur-Durance.

11:45 - Comment la composition démographique de Caumont-sur-Durance façonne les résultats électoraux ? Comment la population de Caumont-sur-Durance peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,33%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (84,38%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 142 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,37%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,02%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Caumont-sur-Durance mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,76% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Caumont-sur-Durance : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? A l'occasion des européennes de 2019, 56,59% des électeurs de Caumont-sur-Durance (Vaucluse) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 52,56% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - C'est le moment de voter à Caumont-sur-Durance pour les européennes À Caumont-sur-Durance, l'un des critères principaux du scrutin européen sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,64% au premier tour et seulement 48,36% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Caumont-sur-Durance ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 18,9% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 18,99% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.