En direct

19:17 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Châteauneuf-de-Gadagne convoité à gauche En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Le candidat de gauche s'était arrogé 5,27% à Châteauneuf-de-Gadagne, contre 25,19% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Châteauneuf-de-Gadagne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,24% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,68% pour Yannick Jadot, 2,95% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel score pour le RN à Châteauneuf-de-Gadagne lors des européennes ? La part des électeurs en faveur du RN va être le déterminant au niveau local pour cette européenne 2024. Les sondages imaginent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le pousser à 33% à Châteauneuf-de-Gadagne, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Avantage Renaissance à Châteauneuf-de-Gadagne ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,23% contre 28,45% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,61% contre 56,39%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,78% au premier tour, contre 29,30% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? La liste Bardella n'était que deuxième lors des européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau confisquant la première position avec 25,19%, contre 23,68% pour le RN.

11:45 - Châteauneuf-de-Gadagne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Châteauneuf-de-Gadagne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 437 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 319 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 017 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (85,82 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 35,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,83%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2608,89 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Châteauneuf-de-Gadagne manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Châteauneuf-de-Gadagne : ce qu'il faut retenir Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des scrutins européens antérieurs ? Au moment des précédentes élections européennes, 59,09% des électeurs de Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse) s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 48,47% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Châteauneuf-de-Gadagne sont lancées Le niveau de participation sera immanquablement un facteur fort du scrutin européen à Châteauneuf-de-Gadagne. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,89% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 17,11% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,58% au premier tour et seulement 46,3% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Châteauneuf-de-Gadagne pour les européennes ?