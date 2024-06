En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Morières-lès-Avignon scruté Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,87% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 5,07% à Morières-lès-Avignon, contre 19,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,51% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,72% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,37% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Morières-lès-Avignon ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection, localement. À Morières-lès-Avignon, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 34,3% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,46% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Morières-lès-Avignon penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Morières-lès-Avignon. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la ville avec 41,84% au 1er tour et surtout 67,53% au deuxième (Morières-lès-Avignon n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même fait un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. La leader du mouvement avait rassemblé 32,46% au premier tour et 54,26% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Morières-lès-Avignon, avec 34,3% des électeurs (1170 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 19,29% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,72%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Morières-lès-Avignon Dans la ville de Morières-lès-Avignon, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 17,6% des résidents sont des enfants, et 10,61% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,13%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 3 246 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,96%) et le nombre de résidences HLM (13,46% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Morières-lès-Avignon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,46% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Morières-lès-Avignon L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 9 051 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les européennes 2019, 43,89% des personnes en âge de participer à une élection à Morières-lès-Avignon avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,02% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Morières-lès-Avignon À Morières-lès-Avignon, le taux de participation constituera incontestablement un facteur décisif de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,88% au premier tour et seulement 49,12% au deuxième tour. Au premier tour de la présidentielle, 19,87% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 20,39% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.