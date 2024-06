En direct

19:10 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi au Thor pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,18% des bulletins dans la localité. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 3,78% au Thor, contre 18,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont désigner les supporters de la droite au Thor ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. On remarque que Le Thor fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,68% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,23% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement au Thor ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un beau démarrage pour le Rassemblement national au Thor. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 28,16% au 1er tour et surtout 57,05% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,71%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,11%, devant Emmanuel Macron à 44,89%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella au Thor Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1141 votants du Thor avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait séduit ainsi 33,68% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,18% et Yannick Jadot à 13,7%.

11:45 - Élections au Thor : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs du Thor peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 25,42% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (15,48%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3 190 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,76%) et le nombre de résidences HLM (6,95% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction au Thor mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,74% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes au Thor Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. Au Thor, 67,68% des électeurs avaient voté. Comment votent le plus souvent les habitants de cette ville ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 3 527 inscrits sur les listes électorales au Thor, 53,83% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 49,02% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter au Thor : les européennes débutent L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention au Thor. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,03% au premier tour et seulement 55,56% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention au Thor pour les élections européennes ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,75% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 23,36% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.