En direct

19:24 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Taillades fait envie à gauche Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 3,16% à Taillades, contre 24,38% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Taillades, le binôme Nupes avait en effet cumulé 11,7% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Taillades, entre les 24,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,26% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - La liste Bardella favorite à Taillades pour les européennes ? A noter : Taillades fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,28% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,99% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Taillades ? Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Taillades. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 27,98% au 1er round et surtout 53,82% au 2e (Taillades n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,99% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,16% et Éric Zemmour troisième avec 12,24%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 52,24%, devant Emmanuel Macron à 47,76%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Taillades Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait glané 32,28% des voix, face à Nathalie Loiseau à 24,38% et Yannick Jadot à 10,61%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Taillades et leurs implications électorales Quel portrait faire de Taillades, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 957 habitants répartis dans 1 002 logements, cette ville présente une densité de 283 hab par km². Ses 207 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 610 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (82,24 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 35,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,13% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 202,47 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Taillades, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Taillades : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Pour comprendre le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 39,83% des inscrits sur les listes électorales de Taillades (Vaucluse), à comparer avec un taux d'abstention de 47,53% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Taillades : la participation en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Taillades ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,52% au premier tour et seulement 54,85% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 82,16% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 81,83% au premier tour, ce qui représentait 1 342 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.