En direct

19:14 - À Robion, qui vont élire les électeurs de la gauche ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait glané 17,84% à Robion, contre 4,34% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des dernières législatives. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Robion, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,96% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Robion, entre les 17,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,32% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Robion avant les européennes On remarque que Robion fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,87% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,29% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Robion ? Le verdict du scrutin le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Robion. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la commune avec 27,13% au 1er round avant un formidable 53,67% au deuxième sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,29% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,76% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,37%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,77%, devant Emmanuel Macron à 47,23%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN de Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Robion, avec 31,87% des voix exprimées devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,84% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 15,18%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Robion La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Robion façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,39% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (17,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 933 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,75%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (7,12%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Robion mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,76% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Robion : la mobilisation des habitants aux élections européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014. Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 4 837 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 2 000 personnes en âge de voter à Robion, 55,85% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 46,03% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Robion : l'abstention en question À Robion, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 3 669 personnes en âge de voter dans la localité, 79,27% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 80,13% au premier tour, ce qui représentait 2 940 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,38% au premier tour. Au deuxième tour, 49,13% des électeurs se sont déplacés. Les études montrent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?