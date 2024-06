En direct

19:07 - Que vont choisir les supporters de la Nupes à l'Isle-sur-la-Sorgue ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 5,32% à l'Isle-sur-la-Sorgue, contre 20,72% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à l'Isle-sur-la-Sorgue, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,04% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à l'Isle-sur-la-Sorgue ? Enseignement clé pour ce dimanche : L'Isle-sur-la-Sorgue compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,36% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à l'Isle-sur-la-Sorgue ? Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à l'Isle-sur-la-Sorgue. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 24,40% au premier tour avant un formidable 51,56% au deuxième (L'Isle-sur-la-Sorgue n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,1% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,57%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,57%, devant Emmanuel Macron à 49,43%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à l'Isle-sur-la-Sorgue Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? 30,36% des votes s'étaient tournés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,72% et Yannick Jadot à 12,91%. Le mouvement d'extrême droite était arrivé en tête avec 2243 habitants de l'Isle-sur-la-Sorgue passés par les bureaux de vote.

11:45 - L'Isle-sur-la-Sorgue et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et socio-économique de l'Isle-sur-la-Sorgue définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,86%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 581 €/an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 7 353 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,28%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,95%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à l'Isle-sur-la-Sorgue mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,33% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - L'Isle-sur-la-Sorgue : la mobilisation des électeurs aux européennes L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Lors des européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 51,04% des inscrits sur les listes électorales de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), contre un taux d'abstention de 56,42% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À l'Isle-sur-la-Sorgue, 67,56% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à l'Isle-sur-la-Sorgue L'un des critères importants des européennes 2024 sera indéniablement le taux de participation à l'Isle-sur-la-Sorgue. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,18% au premier tour. Au second tour, 44,28% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à l'Isle-sur-la-Sorgue cette année ? Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 72,29% dans l'agglomération. La participation était de 72,87% au premier tour, soit 11 554 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.