Résultat des européennes à Ceaucé : l'élection 2024 en direct

19:35 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Ceaucé ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 4,16% à Ceaucé, contre 24,45% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ceaucé, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,52% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella convoités à Ceaucé A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. À Ceaucé, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,16% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,5% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Ceaucé ? Ceaucé avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,5%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 36,93% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,7% contre 60,3%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ceaucé un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,95% au premier tour, contre 28,81% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Ceaucé, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Ceaucé Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment du scrutin de ce 9 juin. 26,16% des voix s'étaient tournées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 24,45% et François-Xavier Bellamy à 10,51%. Le mouvement nationaliste glanait ainsi 107 habitants de Ceaucé passés par les urnes.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ceaucé Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Ceaucé comme dans toute la France. Avec ses 20,73% d'agriculteurs pour 1 162 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 65 entreprises, Ceaucé permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (62,74 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 54,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 31,75% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 803,46 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Ceaucé, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Ceaucé : retour sur la participation aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 49,29% dans la commune de Ceaucé. L'abstention était de 55,31% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Ceaucé : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Ceaucé. Lors du premier tour de la présidentielle, 73,36% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 75,51% au second tour, soit 669 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,05% au premier tour et seulement 44,9% au deuxième tour. Le conflit militaire russo-ukrainien pourrait pousser les électeurs de Ceaucé à ne pas rester chez eux.