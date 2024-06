Résultat des européennes à Cercié : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection suprême qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Cercié lors de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 33,44% des voix dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,26% contre 51,74%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 24,82% des votes sur place, contre 36,86% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 74,40%.

Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Cercié, à 34,36%, soit 134 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,54% et Yannick Jadot à 13,08%.

11:45 - Dynamique électorale à Cercié : une analyse socio-démographique

Comment les électeurs de Cercié peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,81% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,35%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 413 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) et le nombre de résidences HLM (10,71% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Cercié mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,58% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.