Résultat des européennes à Régnié-Durette : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - À Régnié-Durette, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections européennes, localement. Les sondeurs dessinent une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique doit le pousser à 32% à Régnié-Durette, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les habitants de Régnié-Durette penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,83% contre 28,55% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 40,9% contre 59,1%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,97% au premier tour, contre 32,35% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Régnié-Durette, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Régnié-Durette Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 22,86% des votes, soit 104 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 22,42% et François-Xavier Bellamy à 16,26%.

11:45 - Comment la composition démographique de Régnié-Durette façonne les résultats électoraux ? Les facteurs démographiques et socio-économiques de Régnié-Durette révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec 47,32% de population active et une densité de population de 94 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 4,94% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec ses 7,96% d'agriculteurs pour 1 148 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Régnié-Durette mettent en avant une diversité de qualifications, avec 36,16% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Régnié-Durette : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Au cours des scrutins européens antérieurs, les 1 168 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 55,74% des inscrits sur les listes électorales de Régnié-Durette avaient participé au vote. La participation était de 43,24% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Régnié-Durette : la participation au cœur des préoccupations Le taux de participation sera indéniablement un critère fort de ces élections européennes à Régnié-Durette. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 85,27% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,9% au second tour, c'est-à-dire 656 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient par exemple en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Régnié-Durette (69430).