Résultat des européennes à Quincié-en-Beaujolais : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel résultat à Quincié-en-Beaujolais pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection 2024. Les enquêtes d'opinion prévoient un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 28% à Quincié-en-Beaujolais, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Quincié-en-Beaujolais n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Les inscrits de Quincié-en-Beaujolais penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,85% contre 35,06% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 38,98% contre 61,02%. Le RN ratait aussi la première marche à Quincié-en-Beaujolais quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 15,51% au premier tour, contre 33,83% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Quincié-en-Beaujolais, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Quincié-en-Beaujolais en 2019 ? Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau s'imposait à Quincié-en-Beaujolais lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 26,67%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 18,67% des bulletins.

11:45 - Les données démographiques de Quincié-en-Beaujolais révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Quincié-en-Beaujolais mettent en évidence des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,03%. En outre, le taux de ménages propriétaires (73,43%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Avec ses 10,7% d'agriculteurs pour 1 355 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (4,96%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Quincié-en-Beaujolais mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,41% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Quincié-en-Beaujolais : les chiffres clés Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 552 personnes en âge de voter à Quincié-en-Beaujolais, 46,3% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 59,15% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Quincié-en-Beaujolais À Quincié-en-Beaujolais, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 19,67% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,35% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,56% au premier tour. Au deuxième tour, 55,98% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Quincié-en-Beaujolais ? La perte de pouvoir d'achat est en mesure d'impacter les choix que feront les habitants de Quincié-en-Beaujolais.