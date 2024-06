En direct

19:07 - Les suffrages de la coalition de gauche en question L'autre incertitude qui accompagne ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Fleury-les-Aubrais, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,86% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,24% à Fleury-les-Aubrais, contre 23,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 23,43% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,16% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Fleury-les-Aubrais ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très commenté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Fleury-les-Aubrais semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la commune.

15:02 - Des tendances à prendre en compte La commune de Fleury-les-Aubrais avait accordé à Marine Le Pen 19,76% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate avec 28,15% et 27,25% des suffrages. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 64,86% contre 35,14% pour Le Pen au deuxième round sur place. Au premier tour des législatives, Fleury-les-Aubrais, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 31,86%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 18,81%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Avec un score de 21,29%, Jordan Bardella avait été battu aux élections européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 23,43% des électeurs.

11:45 - Fleury-les-Aubrais aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Fleury-les-Aubrais, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 2083 hab/km² et 46,02% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,92% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,75%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 5 692 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 13,33% et d'une population immigrée de 16,46% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Fleury-les-Aubrais mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,02% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Fleury-les-Aubrais : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Fleury-les-Aubrais, 69,41% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Durant les européennes de 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 51,72% au niveau de Fleury-les-Aubrais. L'abstention était de 61,57% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Fleury-les-Aubrais : quel sera le taux d'abstention ? La participation sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Fleury-les-Aubrais. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,11% au premier tour. Au second tour, 57,57% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 12 650 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 30,63% étaient restées chez elles, contre une abstention de 28,48% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.