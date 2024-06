En direct

19:31 - Les suffrages de la coalition de gauche convoités Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 5,57% à Rouziers-de-Touraine, contre 21,07% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Rouziers-de-Touraine, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,27% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,08% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 2,77% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Rouziers-de-Touraine, entre les 21,07% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,19% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,97% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Rouziers-de-Touraine pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? La part des électeurs du RN sera une des clés au niveau local pour cette élection européenne. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Rouziers-de-Touraine entre Jordan Bardella en 2019 (22,47%) et Marine Le Pen en 2022 (27,26% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points comparé à 2019 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Rouziers-de-Touraine avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,26%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 29,19% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 41,41% contre 58,59%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 23,8% au premier tour, contre 28,97% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Rouziers-de-Touraine, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Rouziers-de-Touraine en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 113 électeurs de Rouziers-de-Touraine avaient été séduits par le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 22,47% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,07% et Yannick Jadot à 18,09%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rouziers-de-Touraine Devant le bureau de vote de Rouziers-de-Touraine, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 550 logements pour 1 348 habitants, la densité de la ville est de 69 habitants par km². Ses 85 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,21 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 39,31% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 267,52 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, à Rouziers-de-Touraine, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Rouziers-de-Touraine La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux élections européennes atteignait 50%. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 527 personnes en âge de participer à une élection à Rouziers-de-Touraine s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 56,06%). La participation était de 47,08% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Rouziers-de-Touraine sont lancées À Rouziers-de-Touraine, l'un des facteurs principaux des élections européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 031 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 16,97% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,04% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,47% au premier tour. Au deuxième tour, 50,87% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Rouziers-de-Touraine ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Rouziers-de-Touraine .