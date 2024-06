En direct

19:09 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Beaumont pour ces élections européennes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait atteint 28,41% à Beaumont, contre 9,05% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Beaumont, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,37% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Beaumont pour la liste Rassemblement national ? Le score en faveur du Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement européen. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Beaumont. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prédire plus de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Beaumont ? Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans à Beaumont au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 14,1% contre 36,19% pour Emmanuel Macron et 21,1% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 74,3% contre 25,7% pour Le Pen. Avec 10,19%, le RN sera distancé ensuite par les 34,75% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans à Beaumont Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Beaumont lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,41% des voix. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 15,84% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 11,71%.

11:45 - Beaumont : européennes et dynamiques démographiques Dans la ville de Beaumont, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Dans la ville, 13,82% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,82% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,21%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 4 113 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,87%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (8,82%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,9% à Beaumont, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Beaumont ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 4 414 inscrits sur les listes électorales à Beaumont, 43,85% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,52% pour les élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Beaumont À Beaumont, l'un des facteurs forts du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 73,96% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 77,37% au premier tour, soit 6 010 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,74% au premier tour. Au second tour, 51,41% des électeurs se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français est de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Beaumont (63110).