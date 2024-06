En direct

19:12 - À Ceyrat, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ceyrat, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,58% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 8,86% à Ceyrat, contre 27,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - À Ceyrat, une liste RN favorite ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un point d'observation clé pour cette élection localement, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Ceyrat. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à 22% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Avec 13,46%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ceyrat au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 38,37% et 17,66% des voix. Le deuxième round ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 73,23% contre 26,77% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 10,27%, alors que les candidats LREM rassembleront 35,34% des voix. Ceyrat optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 58,63%.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 à Ceyrat Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? À Ceyrat, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,53% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,23%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,51%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Ceyrat La démographie et la situation socio-économique de Ceyrat façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 28% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,15%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage important de cadres, représentant 32,32%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,69%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,16%) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (43,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Ceyrat, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Ceyrat : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,12%. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 6 505 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 3 000 personnes en capacité de participer à une élection à Ceyrat s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 59,59%). Le taux de participation était de 49,24% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Ceyrat sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Ceyrat ? La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des habitants de Ceyrat . Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 20,29% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,11% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.