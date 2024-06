Résultat des européennes à Chamarande : l'élection 2024 en direct

17:25 - Les habitants de Chamarande penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Dans la ville de Chamarande, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 20,57%, la représentante du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 24,37% et 22,94% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 42,88% contre 57,12%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,31%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 29,70% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.