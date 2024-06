En direct

19:24 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 6,22% à Janville-sur-Juine, contre 20,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Janville-sur-Juine, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,86% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont trancher les votants de Janville-sur-Juine ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour ces élections des députés européens. Les sondages d'opinion dessinent un RN entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait l'approcher de 28% à Janville-sur-Juine, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants de Janville-sur-Juine plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Les habitants de Janville-sur-Juine avaient opté pour Marine Le Pen à 19,68% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la cheffe du RN avec respectivement 26,6% et 22,13% des voix. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 57,24% contre 42,76% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Janville-sur-Juine, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 29,86%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,6%. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 20,37% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Janville-sur-Juine Se retourner sur le dernier test semble de nouveau pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Janville-sur-Juine lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 20,37% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,39% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 18,17%.

11:45 - Élections européennes à Janville-sur-Juine : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Janville-sur-Juine, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 953 habitants répartis dans 900 logements, cette ville présente une densité de 182 hab par km². Ses 136 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 586 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,89 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 27,95% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,69% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 49,53 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Janville-sur-Juine, les spécificités locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Janville-sur-Juine : les chiffres clés Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Janville-sur-Juine, 64,18% des votants avaient voté. L'étude des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 843 personnes aptes à participer à une élection à Janville-sur-Juine avaient pris part à l'élection (soit 56,73%), à comparer avec une participation de 52,84% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Janville-sur-Juine : que retenir des précédentes élections ? À Janville-sur-Juine, l'abstention sera l'une des grandes inconnues des élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,22% au premier tour et seulement 49,77% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,6% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,89% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.