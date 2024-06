En direct

19:12 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Commentry pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait donc terminé en tête avec 25,71% des suffrages dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,87% à Commentry, contre 16,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Commentry : les 16,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,89% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Commentry pour les candidats de Bardella ? La liste Bardella pourrait atteindre près de 40% à Commentry si la dynamique décrite par les enquêtes d'opinion au niveau de la France se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Commentry ? Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Commentry au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 31,21% des suffrages dès le 1er round. Au second tour de l'élection, c'est de nouveau la figure du RN qui gagnait à Commentry avec 53,52%, devant Emmanuel Macron à 46,48%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 22,6% des voix sur place, contre 25,71% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,11%, contre 48,89% pour le binôme Nupes.

12:45 - 27,58% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Commentry Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des européennes il y a cinq ans à Commentry, avec 27,58% des électeurs (606 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 16,2% qui avait elle-même devancé la liste Manon Aubry avec 9,97%.

11:45 - Commentry : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Comment les habitants de Commentry peuvent-ils affecter les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 12,69% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 14,16% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 148 euros par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,75%) et le nombre de résidences HLM (23,06% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Commentry mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,2% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Commentry Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 49,9% des électeurs de Commentry, à comparer avec une abstention de 56,92% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Commentry : les européennes débutent À Commentry, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 657 personnes en âge de voter dans la commune, 30,86% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 28,95% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,29% au premier tour. Au second tour, 55,2% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Commentry ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à ramener les électeurs de Commentry dans les isoloirs.