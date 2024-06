Résultat des européennes à Néris-les-Bains : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Néris-les-Bains

La structure démographique et socio-économique de Néris-les-Bains façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec 36,49% de population active et une densité de population de 80 habitants/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 10,82% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 204 € par an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 085 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,01%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,59%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 30,26%, comme à Néris-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.