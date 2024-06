Résultat des européennes à Champcueil : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les européennes à l'époque. Ladite liste avait attiré 24,06% des votes, soit 212 voix, contre Nathalie Loiseau à 19,86% et Yannick Jadot à 15,55%.

11:45 - Élections européennes à Champcueil : impact de la démographie et de l'économie locale

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Champcueil mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,93% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2811,13 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 897 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,78% et d'une population immigrée de 10,63% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Champcueil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,49% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.