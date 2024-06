Résultat des européennes à Chevannes : l'élection 2024 en direct

17:25 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes

Analyser l'élection la plus récente est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Même si cette analyse peut induire en erreur…Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un très bon score pour le RN à Chevannes. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 24,13% au 1er round et surtout 54,43% au 2e (Chevannes ne comptant qu'une seule circonscription). Lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 28,59% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 26,81% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,48%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 55,1% devant Marine Le Pen (44,9%).