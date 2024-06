En direct

19:06 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Noisy-le-Grand ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 7,12% à Noisy-le-Grand, contre 25,03% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des législatives. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés à Noisy-le-Grand, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,05% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Noisy-le-Grand, entre les 25,03% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,81% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,42% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Noisy-le-Grand Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection du Parlement européen. À Noisy-le-Grand, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 15,72% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 12,62% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position en 2022 à Noisy-le-Grand La ville de Noisy-le-Grand avait accordé à Marine Le Pen 12,62% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 36% et 28,81% des votes. Le second tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 72,78% contre 27,22% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Noisy-le-Grand, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 35,05%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,42%. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Noisy-le-Grand, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Noisy-le-Grand lors des précédentes élections européennes, avec 25,03% des votes. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 15,72% dans la cité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 15,7%.

11:45 - Noisy-le-Grand : élections européennes et dynamiques démographiques En pleine campagne électorale européenne, Noisy-le-Grand est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 70 374 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 5 616 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (32,71 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les 12 076 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Dans cette diversité sociale, 45,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1054,08 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Noisy-le-Grand, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Noisy-le-Grand Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 70 774 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, 55,36% des électeurs de Noisy-le-Grand avaient déserté les urnes, contre une abstention de 64,47% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Noisy-le-Grand À Noisy-le-Grand, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des européennes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,17% au premier tour et seulement 45,58% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Noisy-le-Grand ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 38 303 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,54% avaient pris part au scrutin. La participation était de 69,05% au deuxième tour, c'est-à-dire 26 466 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.