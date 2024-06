En direct

19:11 - À Gournay-sur-Marne, quels seront les reports du vote Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,57% des bulletins dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 6,27% à Gournay-sur-Marne, contre 24,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Gournay-sur-Marne à l'issue des européennes ? Alors qu'on annonce 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gournay-sur-Marne semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Gournay-sur-Marne plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne récoltant que 15,89% contre 32,83% pour Emmanuel Macron et 20,22% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,26% contre 68,74%. Au premier tour des législatives, Gournay-sur-Marne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 32,59%, alors que le RN sera derrière à 14,25%. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 à Gournay-sur-Marne Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Gournay-sur-Marne, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,98% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,55%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 17,63%.

11:45 - Les données démographiques de Gournay-sur-Marne révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Gournay-sur-Marne se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 30,25% de cadres pour 6 882 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 583 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,81 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 507 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 47,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1515,75 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, à Gournay-sur-Marne, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Gournay-sur-Marne ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 6 944 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 51,52% des personnes aptes à voter à Gournay-sur-Marne avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 48,39% lors du scrutin européen de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une amélioration de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33%. À Gournay-sur-Marne, 71,98% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes sont lancées à Gournay-sur-Marne : scrutin en cours À Gournay-sur-Marne, l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,02% au premier tour. Au deuxième tour, 51,86% des votants ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 4 742 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,64% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,78% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.