Résultat des européennes à Chançay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui vont élire les électeurs de la Nupes à Chançay ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,11% des suffrages dans la commune. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,56% à Chançay, contre 27,32% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Chançay : les 27,32% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,48% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Chançay ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très analysé. À Chançay, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,75% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,77% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Chançay plutôt favorables à Macron il y a deux ans Chançay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,77%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 29,17% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,26% contre 56,74%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 23,44% au premier tour, contre 33,48% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Chançay, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête en 2019 à Chançay Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 27,32%, contre 23,75% pour le RN.

11:45 - Chançay : démographie, élections et perspectives d'avenir La démographie et la situation socio-économique de Chançay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,64%. Avec ses 9,26% d'agriculteurs pour 1 127 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,67%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Chançay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,8% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Chançay : analyse du niveau de participation aux élections européennes Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 44,38% dans la commune de Chançay. Le taux d'abstention était de 50,75% pour le scrutin européen de 2014. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Chançay : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Chançay, l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 800 personnes en âge de voter dans la ville, 81,77% étaient allées voter, contre une participation de 82,63% au premier tour, c'est-à-dire 661 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles, combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Chançay.