Résultat des européennes à Noizay : l'élection 2024 en direct

19:31 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Noizay à la loupe à gauche Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, s'était arrogée 24,08% à Noizay, contre 5,2% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Noizay, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,46% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Noizay, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera un enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen localement. On remarque que Noizay fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,19% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Noizay ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,02% contre 34,07% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,29% contre 64,71%. Le RN ne convainquait pas plus à Noizay quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 18,3% au premier tour, contre 36,41% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Noizay, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - À Noizay, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Avec un score de 21,19%, Jordan Bardella avait été devancé au cours des élections du Parlement européen à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 24,08% des suffrages.

11:45 - Noizay : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La démographie et le profil socio-économique de Noizay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,42%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 562 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) et le nombre de résidences HLM (0,8% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Noizay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,03% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Noizay Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Noizay, 65,24% des habitants avaient voté. Au cours des précédents scrutins européens, les 1 148 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 538 personnes en âge de participer à une élection à Noizay avaient pris part à l'élection (soit 56,34%). Le taux de participation était de 52,49% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Noizay : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera immanquablement un critère important de ce scrutin européen à Noizay. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et son impact en matière énergétique et économique sont notamment capables d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Noizay (37210). Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 954 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,13% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 79,35% au deuxième tour, c'est-à-dire 757 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 58,6% au premier tour. Au deuxième tour, 54,69% des citoyens se sont déplacés.