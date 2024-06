11:45 - Dynamique électorale à Vernou-sur-Brenne : une analyse socio-démographique

Dans les rues de Vernou-sur-Brenne, les élections sont en cours. Avec une population de 2 820 habitants répartis dans 1 332 logements, cette commune présente une densité de 103 habitants/km². Ses 186 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 16,5 % des résidents sont des enfants, et 9,03 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 33,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,58%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 33 561 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. En résumé, Vernou-sur-Brenne incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.