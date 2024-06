En direct

19:09 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Chantilly à la loupe à gauche Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,92% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,3% à Chantilly, contre 28,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (3,06% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,6% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,45% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Chantilly ? Le résultat obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces européennes 2024 à l'échelle locale. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chantilly semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité.

15:02 - Les habitants de Chantilly plutôt favorables à Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Chantilly lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,64%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 17,12%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 35,45% contre 64,55%. Le RN ratait aussi la première marche à Chantilly quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 15,62% au premier tour, contre 39,19% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Chantilly, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Chantilly Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Chantilly était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,37% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 19,74% et François-Xavier Bellamy avec 14,34%.

11:45 - Analyse socio-économique de Chantilly : perspectives électorales En pleine campagne électorale européenne, Chantilly est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 29,46% de cadres pour 10 652 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 345 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (73,67 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 655 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,7%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 330 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Chantilly, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Chantilly L'analyse des résultats des scrutins européens passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 3 952 personnes en âge de voter à Chantilly, 45,93% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 57,18% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Chantilly, 66,95% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes débutent à Chantilly : l'abstention en question Ce 9 juin, lors des européennes à Chantilly, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,45% au premier tour. Au deuxième tour, 45,27% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Chantilly ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,31% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 73,64% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 582 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.