19:17 - À Orry-la-Ville, quels pourraient être les reports du score Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,02% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,73% à Orry-la-Ville, contre 27,89% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Orry-la-Ville avant les européennes ? À Orry-la-Ville, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,69% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,83% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Orry-la-Ville ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Orry-la-Ville lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,72%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 18,83%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 36,39% contre 63,61%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,81% au premier tour, contre 30,28% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Orry-la-Ville Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau l'avait emporté à Orry-la-Ville lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 27,89%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 19,69% des suffrages.

11:45 - Orry-la-Ville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune d'Orry-la-Ville, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 8,15% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 45,95% de population active et une densité de population de 279 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage important de cadres, atteignant 36,33%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,64%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Orry-la-Ville, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

10:30 - Participation aux européennes à Orry-la-Ville : facteurs et implications Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 61,0% dans la commune d'Orry-la-Ville. La participation était de 53,72% lors des élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Orry-la-Ville, 63,21% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Orry-la-Ville : l'abstention au cœur des préoccupations À Orry-la-Ville, l'un des critères forts de ces européennes 2024 sera le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,3% au premier tour. Au second tour, 48,83% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,99% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,4% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.