19:10 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Gouvieux ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,5% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 3,83% à Gouvieux, contre 29,72% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 29,72% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,79% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 37,18% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Gouvieux ? À Gouvieux, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,78% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,68% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Gouvieux ? Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 17,68% contre 36,79% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 34,29% contre 65,71%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 17,47% au premier tour, contre 37,18% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Gouvieux, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée lors du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - 29,72% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Gouvieux Se retourner sur le dernier test peut encore sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Gouvieux, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,72% des suffrages. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 18,78%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 13,55%.

11:45 - Gouvieux : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes À Gouvieux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,02% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 43,11% de population active et une densité de population de 396 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux élevé de cadres, atteignant 29,82%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,01%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,05%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Gouvieux, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - À Gouvieux, quelle abstention aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 9 311 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des européennes 2019, 46,12% des personnes en capacité de voter à Gouvieux avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 54,92% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les élections européennes à Gouvieux sont lancées À Gouvieux, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,94% au premier tour et seulement 46,47% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 75,39% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 75,47% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 104 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.