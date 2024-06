Résultat des européennes à Charentilly : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Charentilly ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 28,47% à Charentilly, contre 6,1% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Charentilly, le binôme Nupes avait en effet glané 22,05% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,58% pour Yannick Jadot, 1,6% pour Fabien Roussel et 2,41% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (4,07% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (16,45% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,03% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Charentilly, un Rassemblement national favori ? On remarque que Charentilly fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,67% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,44% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Charentilly Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,44% contre 39,98% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,29% contre 67,71%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 15,73% au premier tour, contre 38,12% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 66,41% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Charentilly Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes élections européennes à Charentilly plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 28,47% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,67% et Yannick Jadot avec 16,45%.

11:45 - Les données démographiques de Charentilly révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Charentilly, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 554 logements pour 1 336 habitants, la densité de la ville est de 90 hab/km². Ses 82 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 424 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 33 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 21,7 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 33,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 41,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 440,83 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Charentilly, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Européennes passées à Charentilly : l'impact de la participation L'analyse des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, pendant les européennes, 42,34% des personnes aptes à participer à une élection à Charentilly avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 51,6% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Charentilly, 66,31% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Charentilly À Charentilly, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 050 personnes en âge de voter dans la ville, 15,33% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 14,5% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français pourrait potentiellement pousser les citoyens de Charentilly (37390) à s'intéresser plus fortement de l'élection.