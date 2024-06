Résultat des européennes à Saint-Roch : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Saint-Roch, que vont choisir les supporters de la gauche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 7,82% à Saint-Roch, contre 29,2% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent score lors des élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Roch, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,36% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Saint-Roch pour le Rassemblement national ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Les sondeurs dessinent un RN à environ 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des dernières élections européennes. Virtuellement, cette dynamique doit l'approcher de 32% à Saint-Roch, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Saint-Roch n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les habitants de Saint-Roch plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Roch lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,41%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,47%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 37,59% contre 62,41%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 24,18% au premier tour, contre 37,81% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de suffrages, avec 59,96% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, des européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste Rassemblement national avait enregistré 22,52% des suffrages et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 29,2%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Roch : un regard sur la démographie locale Comment les habitants de Saint-Roch peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 5,63% et une densité de population de 267 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (5,56%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 541 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,91%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,5%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Roch mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,76% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Saint-Roch : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Saint-Roch, 64,57% des électeurs avaient participé. Comment votent d'habitude les habitants de cette localité ? En 2019, durant les européennes, 56,3% des électeurs de Saint-Roch (Indre-et-Loire) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,24% en 2014.

09:30 - Les européennes à Saint-Roch sont lancées Le niveau de participation sera indiscutablement l'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 à Saint-Roch. Le conflit militaire ukrainien serait de nature à ramener les électeurs de Saint-Roch (37390) dans les isoloirs. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 027 personnes en âge de voter dans la commune, 84,03% avaient participé au vote, contre une participation de 84,23% au second tour, soit 865 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,73% au premier tour et seulement 51,95% au second tour.