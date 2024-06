En direct

19:13 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à la Roque-d'Anthéron pour ces européennes 2024 ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, avait atteint 20,72% à la Roque-d'Anthéron, contre 6,22% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à la Roque-d'Anthéron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,99% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à la Roque-d'Anthéron lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe localement pour cette élection des députés européens. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, La Roque-d'Anthéron semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de la Roque-d'Anthéron plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La Roque-d'Anthéron avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,15%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 26,65% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,49% contre 54,51%. Le RN ne convainquait pas plus à la Roque-d'Anthéron quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,26% au premier tour, contre 29,99% pour le binôme Nupes. Le scénario se répétera au second tour, qui verra encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à la Roque-d'Anthéron, avec 26,29% des bulletins valides devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,72% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 14,14%.

11:45 - La Roque-d'Anthéron : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale européenne, La Roque-d'Anthéron se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 377 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 435 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 18,59 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,76 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La Roque-d'Anthéron forme une communauté diversifiée, avec ses 270 résidents étrangers, soit 4,99% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,4%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2265,42 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. La Roque-d'Anthéron manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à la Roque-d'Anthéron L'étude des scrutins européens passés permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Lors des européennes 2019, 49,33% des électeurs de la Roque-d'Anthéron avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 42,08% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Roque-d'Anthéron : les européennes débutent À la Roque-d'Anthéron, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs clés des européennes. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 71,56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,7% au premier tour, c'est-à-dire 2 805 personnes. En comparaison, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,21% au premier tour et seulement 42,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à la Roque-d'Anthéron ? Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?