Résultat des européennes à Charnècles : l'élection 2024 en direct

19:31 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Charnècles ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Glucksmann avait atteint 7,95% à Charnècles, contre 25,69% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Charnècles, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,16% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Charnècles lors des européennes ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Charnècles. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prévoir 29% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Charnècles penchaient pour Macron en 2022 Charnècles avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,31%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 34,38% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,64% contre 61,36%. Le RN n'a pas plus convaincu à Charnècles quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 18,34% au premier tour, contre 34,61% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de suffrages, avec 60,88% sur l'unique circonscription recouvrant Charnècles.

12:45 - En 2019, une expérience pleine d'enseignements Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 19,27%, Bardella avait été distancé au cours des élections du Parlement européen à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 25,69% des suffrages exprimés.

11:45 - Les données démographiques de Charnècles révèlent les tendances électorales La composition démographique et socio-économique de Charnècles définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 287 habitants par km² et 44,76% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,52% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 631 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,6%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,21%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Charnècles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,18% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Charnècles : étude du pourcentage de participation aux européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 54,35% dans la commune de Charnècles. La participation était de 44,6% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Charnècles : l'abstention en question Ce dimanche, lors des européennes à Charnècles, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,03% au premier tour et seulement 46,35% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 280 personnes en âge de voter au sein de la localité, 79,02% avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,91% au premier tour, soit 1 010 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.