Résultat des européennes à Saint-Cassien : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Jusqu'où ira la liste RN à Saint-Cassien lors des européennes ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion dessinent une progression du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Cassien ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Cassien avec 21,37% contre 33,11% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,81% contre 62,19%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,33% au premier tour, contre 32,65% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de voix, avec 66,67% sur la seule circonscription recouvrant Saint-Cassien.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Saint-Cassien Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 26,91%, contre 20,55% pour le RN.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Cassien et leurs implications électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Cassien contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,47%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,94%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 549 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,43%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,63%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Cassien mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,11% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Saint-Cassien : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 38,35% dans la commune de Saint-Cassien. L'abstention était de 47,18% il y a dix ans. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Saint-Cassien, 61,5% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Cassien pour les élections européennes L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des européennes à Saint-Cassien. L'inflation serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Cassien (38500). Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 950 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 78,63% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,58% au premier tour, c'est-à-dire 775 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,79% au premier tour et seulement 53,37% au second tour. Quelle sera la participation à Saint-Cassien cette année ?