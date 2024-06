En direct

19:11 - À Rives, que vont choisir les électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Rives, le binôme Nupes avait en effet glané 27,86% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,05% pour Yannick Jadot, 2,56% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,66% à Rives, contre 20,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Rives Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Rives. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 La cité de Rives avait plébiscité Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la cheffe du parti frontiste prenait une avance notable avec 27,7% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,44% contre 54,56%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 24,17% des votes sur place, contre 28,71% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,47%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Rives Se retourner sur le dernier test apparait encore comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était placée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Rives, avec 24,92% des voix, soit 449 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,81% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 15,21%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Rives aux européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Rives regorge de diversité et d'activités. Avec ses 6 622 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 513 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 24,3 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 433 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,8%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 986 € par an. En conclusion, Rives incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Rives L'observation des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, 44,6% des électeurs de Rives (Isère) avaient pris part au scrutin. La participation était de 37,23% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Rives, 73,09% des votants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Rives pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Rives ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,87% au premier tour. Au deuxième tour, 43,36% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Rives cette année ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 73,5% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,38% au premier tour, ce qui représentait 3 196 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.