Résultat des européennes à Réaumont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti du vote Nupes à Réaumont ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. La réserve de voix s'avère importante à Réaumont. Lors du premier tour des législatives à Réaumont, le binôme Nupes avait en effet glané 28,77% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une performance à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait obtenu 10,1% à Réaumont, contre 22,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 22,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,15% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,34% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Réaumont lors des européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Réaumont. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable à Hayer à Réaumont ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Réaumont lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,15%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,08%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,59% contre 63,41%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 16,01% au premier tour, contre 34,34% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de voix, avec 59,79% sur la seule circonscription couvrant Réaumont.

12:45 - À Réaumont, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était battu aux élections européennes à l'époque à Réaumont. Le chef de file du RN arrivait troisième, avec 18,51%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 22,84% et Yannick Jadot avec 18,99%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Réaumont aux élections européennes Quel impact auront les électeurs de Réaumont sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 5,89% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 209 hab/km² et 47,35% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux important de cadres, atteignant 26,1%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (15,99%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,3%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,68%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Réaumont, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Elections européennes passées à Réaumont : état des lieux de l'abstention Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Réaumont, 63,18% des votants ne s'étaient pas déplacés. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 038 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, le taux d'abstention atteignait 45,57% des inscrits sur les listes électorales de Réaumont, contre une abstention de 55,5% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Réaumont sont lancées L'un des critères clés du scrutin européen sera le niveau d'abstention à Réaumont. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 55,03% au premier tour et seulement 53,27% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 84,41% au premier tour, ce qui représentait 666 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.