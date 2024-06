En direct

19:12 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Chasse-sur-Rhône ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 5,4% à Chasse-sur-Rhône, contre 15,79% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Chasse-sur-Rhône, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,19% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,92% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 2,96% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Chasse-sur-Rhône ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur localement pour cette européenne. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Chasse-sur-Rhône semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Chasse-sur-Rhône. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la commune avec 29,47% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Chasse-sur-Rhône n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,69% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,25% et Emmanuel Macron troisième avec 22,06%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,02%, devant Emmanuel Macron à 49,98%.

12:45 - 32,14% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Chasse-sur-Rhône Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans à Chasse-sur-Rhône, avec 32,14% des bulletins dans l'urne (458 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 15,79% et Yannick Jadot avec 10,04%.

11:45 - Chasse-sur-Rhône aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Chasse-sur-Rhône, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 747 habitants/km² et 46,54% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 12,84% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2263,77 €/mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 485 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,98% et d'une population étrangère de 9,48% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Chasse-sur-Rhône mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,95% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Chasse-sur-Rhône ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Chasse-sur-Rhône, 74,54% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 41,51% des électeurs de Chasse-sur-Rhône s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 34,61% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Chasse-sur-Rhône pour les européennes L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024 à Chasse-sur-Rhône. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres impacter le taux de participation à Chasse-sur-Rhône (38670). Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,85% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 31,17% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.