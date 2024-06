En direct

19:15 - À Communay, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? L'autre incertitude de ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,74% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,38% à Communay, contre 26,64% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 26,64% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,37% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 37,46% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Communay Le score en faveur de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette européenne au niveau local. Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des précédentes élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'approcher de 30% à Communay, soit dix points de plus également que ses 20,49% dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant le scrutin Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,23% contre 31,37% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 38,36% contre 61,64%. Le RN n'a pas plus convaincu à Communay par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,9% au premier tour, contre 37,46% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 66,25% sur la seule circonscription recouvrant Communay.

12:45 - 26,64% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Communay Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Lors des élections européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella obtenait 20,49% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 26,64%.

11:45 - Analyse socio-économique de Communay : perspectives électorales Quelle influence la population de Communay exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 394 habitants/km² et 47,05% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,3% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2952,23 €/mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 852 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,95%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,64%), témoigne d'une population instruite à Communay, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.

10:30 - Participation aux européennes à Communay : facteurs et implications Au fil des élections antérieures, les 4 598 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 819 inscrits sur les listes électorales à Communay, 46,12% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 53,05% pour le scrutin de 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Communay, 67,88% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Communay : l'abstention en question L'une des clés du scrutin européen sera à n'en pas douter la participation à Communay. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,9% au premier tour. Au second tour, 51,18% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,55% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 16,9% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.