En direct

19:13 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Ternay pour ces élections européennes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 4,87% à Ternay, contre 24,8% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives à Ternay, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,51% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - La liste Bardella favorite à Ternay pour les européennes ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très commenté. Les instituts de sondage dessinent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Théoriquement, cette tendance devrait le porter à 34% à Ternay, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Ternay n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les projections les plus expéditives.

15:02 - Les électeurs de Ternay plutôt favorables à Macron en 2022 Ternay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,37%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 32,05% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,17% contre 57,83%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 24,24% au premier tour, contre 35,66% pour le binôme LREM. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Jordan Bardella ne finissait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,8%, contre 24,04% pour le RN.

11:45 - Ternay : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Ternay façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. Le taux de chômage à 8,43% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 673 hab/km² et 46,51% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,96%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 900 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,53%) et le nombre de résidences HLM (10,42% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Ternay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,62% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Ternay : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes L'étude des résultats des élections passées permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 50,77% dans la commune de Ternay, contre un taux de participation de 43,69% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ternay : les européennes débutent Le taux d'abstention constituera indéniablement un critère déterminant de ces européennes à Ternay. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 75,87% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,47% au premier tour, soit 3 135 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,05% au premier tour et seulement 44,55% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Ternay ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des Français combinée avec les inquiétudes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient notamment capables de pousser les électeurs de Ternay (69360) à ne pas rester chez eux.