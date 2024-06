En direct

19:09 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Grigny pour ces européennes ? L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Grigny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,79% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,03% à Grigny, contre 15,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Grigny pour les européennes ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Grigny semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,79% contre 32,64% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,73% contre 58,27%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,85% au premier tour, contre 32,79% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui remportera le plus de suffrages, avec 54,18% sur la seule circonscription recouvrant Grigny.

12:45 - À Grigny, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? 25,55% des votes s'étaient portés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,31% et Yannick Jadot à 14,89%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé avec pas moins de 609 habitants de Grigny passés par les urnes.

11:45 - Comment la composition démographique de Grigny façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et socio-économique de Grigny façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des européennes. Le taux de chômage à 13,64% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 1663 habitants/km² et 46,55% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,31%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 391 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 8,23% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Grigny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,13% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Grigny ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Grigny, 75,22% des votants avaient voté. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, durant les européennes, 43,94% des électeurs de Grigny (Rhône) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 33,02% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Grigny À Grigny, l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,16% au premier tour et seulement 39,55% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 68,74% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 74,91% au premier tour, c'est-à-dire 4 300 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.