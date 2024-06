En direct

19:23 - À Châteauneuf-du-Pape, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 12,07% des bulletins dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,41% à Châteauneuf-du-Pape, contre 22,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Châteauneuf-du-Pape, un favori aux européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Châteauneuf-du-Pape semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Les votants de Châteauneuf-du-Pape penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Châteauneuf-du-Pape. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 40,31% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du lieu. Il a même enregistré un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 25,56% au 1er tour et 49,73% au 2e dans la commune.

12:45 - À Châteauneuf-du-Pape, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 255 habitants de Châteauneuf-du-Pape passés par les bureaux de vote avaient choisi l'extrême droite à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, glanait ainsi 31,21% des votes contre Nathalie Loiseau à 22,77% et François-Xavier Bellamy à 13,22%.

11:45 - Châteauneuf-du-Pape : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Châteauneuf-du-Pape, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 040 habitants répartis dans 1 137 logements, cette ville présente une densité de 86 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 287 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 292 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (77,57 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,75% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,12%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 917 euros par an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Châteauneuf-du-Pape contribue à édifier l'avenir de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Châteauneuf-du-Pape Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Châteauneuf-du-Pape, 61,93% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,87% au sein de Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), à comparer avec une abstention de 53,51% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Châteauneuf-du-Pape L'abstention sera l'une des clés des européennes 2024 à Châteauneuf-du-Pape. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs de Châteauneuf-du-Pape . Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 81,57% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,37% au premier tour, ce qui représentait 1 224 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,34% au premier tour et seulement 53,88% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Châteauneuf-du-Pape cette année ?