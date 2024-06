En direct

19:13 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 2,43% à Bédarrides, contre 14,38% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bédarrides, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,78% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,65% pour Yannick Jadot, 1,36% pour Fabien Roussel et 0,83% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Bédarrides ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bédarrides semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Résultat favorable au RN à Bédarrides ? Regarder dans le rétro pour analyser le test démocratique le plus récent apporte des indices précieux au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un bon score pour le RN à Bédarrides. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 46,43% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 68,77% au second sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même obtenu un résultat plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République précédente. Celle-ci avait accumulé 43,86% au 1er tour et 68,85% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, confortés chacun par 16,79% et 12,53% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (31,15%) au second.

12:45 - 46,67% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Bédarrides Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait convaincu 46,67% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 14,38% et Yannick Jadot à 8,31%.

11:45 - Bédarrides : élections européennes et dynamiques démographiques Quel impact aura la population de Bédarrides sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 203 habitants par km² et 45,88% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 13,92% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 966 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,98%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (9,95%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Bédarrides mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,28% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Bédarrides ? Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,83% au niveau de Bédarrides (Vaucluse), à comparer avec une abstention de 47,55% pour les européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Bédarrides À Bédarrides, le taux de participation sera indéniablement l'un des critères essentiels de ce scrutin européen. L'inflation et ses retombées sur le quotidien des familles sont de nature à pousser les habitants de Bédarrides à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 22,48% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,77% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,43% au premier tour et seulement 54,8% au second tour.