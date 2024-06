En direct

19:12 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Courthézon fait envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 3,72% à Courthézon, contre 14,51% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Courthézon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,92% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Courthézon, entre les 14,51% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,66% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Courthézon ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. À Courthézon, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 40,57% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 38,45% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Courthézon plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un très gros score pour le RN à Courthézon. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 42,25% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 61,41% au second, lui promettant d'être tout en haut à l'échelle communale. Le Parti devançait les candidats estampillés LREM avec 19,05% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,92%) au premier tour puis encore LREM (38,59%) au second sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même récolté un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 38,45% au premier tour et 63,25% au 2e dans la commune.

12:45 - 40,57% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Courthézon Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Courthézon, avec 40,57% des bulletins devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,51% suivie par la liste Yannick Jadot avec 9,84%.

11:45 - Courthézon : démographie et socio-économie impactent les élections européennes La composition démographique et la situation socio-économique de Courthézon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,23% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2156,16 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 026 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,38%) et le nombre de résidences HLM (4,42% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Courthézon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,91% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Courthézon ? Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Courthézon, 65,94% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des dernières années, les 6 143 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, durant les européennes, 46,24% des électeurs de Courthézon (Vaucluse) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,72% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Courthézon Ce 9 juin, lors des élections européennes à Courthézon, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,04% au premier tour, soit 3 415 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 45,48% au premier tour et seulement 44,03% au deuxième tour. Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?