19:08 - Les 19,83% de la Nupes convoités Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait obtenu 13,15% à Sorgues, contre 2,78% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sorgues, le binôme Nupes avait en effet glané 19,83% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,28% pour Yannick Jadot, 2,26% pour Fabien Roussel et 0,89% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Sorgues, entre les 13,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 16,46% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,54% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont converger les voix de droite à Sorgues ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sorgues semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Sorgues Le verdict de l'élection la plus récente semble un enseignement intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Sorgues. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 42,64% au premier tour avant un formidable 64,61% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait engrangé 36,36% au 1er tour et 60,81% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 22,89% et 16,46% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (39,19%) au second.

12:45 - À Sorgues, Jordan Bardella devant les autres en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Sorgues, avec 44,05% des voix, soit 2627 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 13,15% et Yannick Jadot avec 8,25%.

11:45 - Sorgues : quand les données démographiques façonnent les urnes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Sorgues fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 19 117 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 708 entreprises, Sorgues offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,83 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 1 615 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 12,56%, contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 358 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,83%, révélant une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Sorgues montre l'attachement des habitants aux valeurs européennes.

10:30 - À Sorgues, quelle participation aux élections européennes ? Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. L'observation des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 50,79% des personnes aptes à participer à une élection à Sorgues avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,39% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Sorgues L'une des clés des élections européennes 2024 sera immanquablement la participation à Sorgues. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 57,16% au premier tour. Au second tour, 58,75% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Sorgues ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 13 319 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,02% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,79% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.